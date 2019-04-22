На Донбасі поранено українського військового

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстріляли військових ООС біля Катеринівки та Станиці Луганської

На Донбасі протягом минулої доби неділі, 21 квітня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, поблизу населеного пункту Катеринівка українські позиції окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокацію підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - зазначили в ООС.

Також противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу ділянки розведення сил і засобів сторін неподалік селища міського типу Станиця Луганська. Вогонь у відповідь не відкривався.

"За даними розвідки, 21 квітня одного окупанта було знищено, ще трьох загарбників - поранено. Від початку поточної доби обстрілів противника не зафіксовано", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, 20 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден український військовий не постраждав.