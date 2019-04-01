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На Донбассе ранен украинский военнослужащий

Новости » Происшествия    01.04.2019 - 18:29
На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики сегодня 4 раза обстреливали позиции ВСУ

От начала текущих суток 1 апреля на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", при этом трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия стреляли вблизи села Крымское, с миномета калибра 82 мм, гранатометов противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Зайцевое. Кроме того, из минометов велись обстрелы возле Золотого-4 и Новолуганского.

На Донбассе ранен украинский военнослужащий

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение последних суток, 31 марта, потерь среди украинских бойцов нет.

Боевики один раз открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку населенного пункта Лебединское.

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