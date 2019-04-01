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На Донбасі поранений український військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 18:29
На Донбасі поранений український військовослужбовець
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики сьогодны 4 рази обстрілювали позиції ЗСУ

Від початку поточної доби 1 квітня на Донбасі дістав поранення український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", при цьому тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Зокрема, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї стріляли поблизу села Кримське, з міномету калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Зайцеве. Крім того, з мінометів велися обстріли біля Золотого-4 та Новолуганського. 

На Донбасі поранений український військовослужбовець

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом останньої доби, 31 березня, втрат серед українських бійців немає

Бойовики один раз відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Лебединське.

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