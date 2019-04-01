ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных

Новости » Общество    01.04.2019 - 07:17
Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных
Иллюстративное фото (president.gov.иа)

Боевики обстреливали украинские позиции возле Лебединского

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение последних суток, 31 марта, потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку населенного пункта Лебединское.

"Потерь среди наших защитников нет. Наши бойцы не оставили без ответа вражеский обстрел", - добавили в ООС.

Также сообщается, что от начала суток понедельника, 1 апреля, обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных

Напомним, в день выборов президента Украины, 31 марта, боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. А в предыдущие сутки, 30 марта, на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

На Донбассе ранены двое военных На Донбассе сбит самодельный ударный беспилотник боевиков
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь