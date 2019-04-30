На Донбассе ранен один украинский военный

Во вторник, 30 апреля, по состоянию на 18:00, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

В частности, боевики трижды обстреляли позиции украинских подразделений возле поселка Пески, села Лебединское, города Марьинка и села Троицкое. Отметим, что из-за обстрелов пострадал один украинский военнослужащий.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В частности, добавим, что боевики на Пасху трижды нарушили режим тишины на Донбассе. РБК-Украина писало, что во время переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Россия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении "пасхального перемирия с 19 апреля.