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На Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 08:43
На Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В зоні ООС на Донбасі з ранку поновилися обстріли

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 7 квітня бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь противника потрапили позиції в районі Водяного, Гнутового, Широкиного, Новотроїцького, Попасної, Катеринівки та Новозванівки.

"Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили в штабі.

З ранку супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Авдіївки та Кам'янки. Втрат серед українських військових немає.

На Донбасі поранено одного українського військового

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реконструкцію контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області продовжили до 9 квітня.

Відзначимо, напередодні кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою стратегію по Донбасу. На його думку, спочатку на Донбасі слід домогтися повного припинення вогню, після чого перейти до переформатування мінського процесу.

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів
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Теми: Новини ООС
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