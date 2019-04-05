На Донбассе ранен один украинский военный

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 4 апреля ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, зафиксированы обстрелы в районе Лебединского, Авдеевки, Песков, Талаковки, Павлополя, а также Новотошковского. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Также сообщается, что украинские военные ликвидировали четырех боевиков, еще двое получили ранения. Кроме того, уничтожили единицу военной техники противника.

Напомним, накануне глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что с начала зимы при пересечении линии соприкосновения на Донбассе умерли 16 человек преимущественно пожилого возраста.

Кроме того, вчера Украина призвала ОБСЕ активнее фиксировать нарушения минских соглашений российской стороной.