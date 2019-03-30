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На Донбассе ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 13:48
На Донбассе ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки

В субботу, 30 марта 2019, российские оккупационные войска продолжили нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики один раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Враг открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка. Обстрел длился около 20 минут.

"По предварительной информации, от начала этих суток один украинский военнослужащий получил ранение", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 30 марта 2019

Ситуация на Донбассе по состоянию на 30 марта 2019

Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и 4 получили ранения. Боевики применили минометы 152-го калибра.

Как писало РБК-Украина, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США в пятницу, 29 марта, совершил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма.

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