На Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки

У суботу, 30 березня 2019, російські окупаційні війська продовжили порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, в результаті чого було поранено українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики один раз обстріляли позиції українських військових. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалось.

Ворог відкрив вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Авдіївка. Обстріл тривав близько 20 хвилин.

"За попередньою інформацією, від початку цієї доби один український військовослужбовець зазнав поранення", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 30 березня 2019

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 березня, російські окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув та 4 отримали поранення. Бойовики застосували міномети 152-го калібру.

Як писало РБК-Україна, стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США у п'ятницю, 29 березня, здійснив розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі і узбережжя окупованого Криму.