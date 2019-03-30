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На Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 13:48
На Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки

У суботу, 30 березня 2019, російські окупаційні війська продовжили порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, в результаті чого було поранено українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики один раз обстріляли позиції українських військових. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалось.

Ворог відкрив вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Авдіївка. Обстріл тривав близько 20 хвилин.

"За попередньою інформацією, від початку цієї доби один український військовослужбовець зазнав поранення", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 30 березня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 30 березня 2019

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 березня, російські окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув та 4 отримали поранення. Бойовики застосували міномети 152-го калібру.

Як писало РБК-Україна, стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США у п'ятницю, 29 березня, здійснив розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі і узбережжя окупованого Криму.

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