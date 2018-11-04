На Донбасі поранено одного українського військового

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Противник 3 рази обстріляв позиції підрозділів ООС

З початку доби, 4 листопада 2018, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики 3 рази обстріляв позиції українських військових, одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Як повідомляється, озброєння заборонене мінськими домовленостями бойовики не застосовували.

Противник з застосуванням мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї, гранатометів здійснював обстріли позицій підрозділів ООС в районах населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Новотошківське.

"Внаслідок бойових дій один військовослужбовець об’єднаних сил зазнав поранення"- зазначили у відомстві.

Крім того, за даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох бойовиків та ще трьох - поранено.

Фото: ситуація в зоні ООС станом на 4 листопада 2018

Нагадаємо, що за минулу добу, 3 листопада, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі було поранено 3 українських військових.