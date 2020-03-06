На Донбассе ранен еще один военный

С начала текущих суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела, а именно - рядом с Авдеевкой и вблизи Песок.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы обстрелы недалеко от населенного пункта Зайцево.

"Сегодня, 6 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевые ранения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта на Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Раненые были госпитализированы в военно-медицинские заведения.

Добавим, что 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.