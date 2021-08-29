На Донбассе ранен еще один украинский военный, его состояние тяжелое

Указано, что воину была оказана медицинская помощь, после чего его эвакуировали самолетом в медицинское учреждение.

Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

Отмечено, что для прекращения вражеской активности оккупанта наши воины применили очередные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований РФ уже сообщено представителям ОБСЕ.