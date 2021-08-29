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На Донбассе ранен еще один украинский военный, его состояние тяжелое

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 августа вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций. В результате чего наш военнослужащий получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ "Пивнич".

Указано, что воину была оказана медицинская помощь, после чего его эвакуировали самолетом в медицинское учреждение.

Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

Отмечено, что для прекращения вражеской активности оккупанта наши воины применили очередные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований РФ уже сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, ситуация на Донбассе ухудшилась за последние сутки.

Так, 28 августа боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы Луганской и Донецкой области. В результате чего 10 украинских воинов получили ранения.

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Вооруженные силы УкраиныДонбасс