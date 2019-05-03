На Донбассе в пятницу ранены двое украинских военных

Боевики нарушили режим прекращения огня 16 раз
В зоне ООС на Донбассе в пятницу, 3 мая, в результате обстрела боевиков получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.
Так, с начала суток боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции наших защитников:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ООС трижды:
"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Новость дополняется