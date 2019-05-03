На Донбасі у п'ятницю поранені двоє українських військових

У зоні ООС на Донбасі у п'ятницю, 3 травня, внаслідок обстріл бойовиків отримали поранення двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Так, від початку доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 13 разів обстріляв позиції наших захисників:

тричі з 120 та 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів - поблизу міста Авдіївка;

з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новотроїцьке;

з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;

тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське;

двічі з автоматичних станкових гранатометів - у районі населених пунктів Широкине і Пищевик;

двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу села Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції ООС тричі:

з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Золоте-4;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Новолуганське;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Шуми.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в районі проведення ООС на Донбасі 2 травня озброєні формування РФ 15 раз порушили режим припинення вогню, у результаті було поранено трьох українських військових.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю бойовики застосували міномети на Донбасі.

Додамо також, 30 квітня на Донбасі в ході обстрілів бойовиків загинув український військовослужбовець.