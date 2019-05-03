На Донбасі у п'ятницю поранені двоє українських військових

Бойовики порушили режим припинення вогню 16 разів
У зоні ООС на Донбасі у п'ятницю, 3 травня, внаслідок обстріл бойовиків отримали поранення двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.
Так, від початку доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 13 разів обстріляв позиції наших захисників:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції ООС тричі:
"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в районі проведення ООС на Донбасі 2 травня озброєні формування РФ 15 раз порушили режим припинення вогню, у результаті було поранено трьох українських військових.
Як писало РБК-Україна, в п'ятницю бойовики застосували міномети на Донбасі.
Додамо також, 30 квітня на Донбасі в ході обстрілів бойовиків загинув український військовослужбовець.