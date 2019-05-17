На Донбассе в пятницу ранен украинский военный

В зоне ООС на Донбассе в пятницу, 17 мая, получил ранения украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Так, с начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции ООС трижды:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 16 мая в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, на оккупированном Донбассе боевики наращивают тяжелое вооружение в районе линии соприкосновения.

Добавим, на Донбассе за прошедшие сутки в среду, 15 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 24 раза, а военные ООС в ответ сбили российский беспилотник.