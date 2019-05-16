Боевики на Донбассе усилили обстрелы, украинские военные сбили вражеский беспилотник

Иллюстративное фото (ООС)

Оккупанты нарушили режим тишины 24 раза

На Донбассе за прошедшие сутки в среду, 15 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 24 раза, а военные операции Объединенных сил в ответ сбили российский беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики девять раз применили запрещенные минским соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм. Также противник обстреливал украинские позиции с вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Николаевка, Новостроицкое, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Лебединское, Талаковка, Гнутово. Также огонь противник открывал у н.п. Золотое-4, Пивденне, Новгородское, Песчаное, Счастье.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 15 мая одного оккупанта было уничтожено, также противник потерял один беспилотный летательный аппарат", - сообщили в пресс-центре.

С начала текущих суток, 16 мая 2019, враг трижды обстрелял украинские позиции из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого, Богдановки, Павлополя.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет ... Потери врага уточняются", - добавили в ООС.

Напомним, 14 мая в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, двое ранены.