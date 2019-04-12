На Донбассе в пятницу без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных

В зоне проведения ООС на Донбассе в пятницу, 12 апреля, без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

Так, с начала текущих суток боевики девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял украинские опорные пункты:

из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Гнутово;

трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;

дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи сел Пищевик и Лебединское;

из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Опытное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ООС:

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Троицкое;

из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Зайцево.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска 11 апреля понесли большие потери. Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения.

Кроме того, противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

Добавим также, накануне в МИД России заявили, что от итогов выборов 2019 в Украине зависит судьба нормандского формата по урегулированию на Донбассе.