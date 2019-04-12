ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе в пятницу без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    12.04.2019 - 18:36
На Донбассе в пятницу без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных

В зоне проведения ООС на Донбассе в пятницу, 12 апреля, без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

На Донбассе в пятницу без потерь среди украинских военных

Так, с начала текущих суток боевики девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял украинские опорные пункты:

  • из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Гнутово;
  • трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;
  • дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи сел Пищевик и Лебединское;
  • из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Опытное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ООС:

  • из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Троицкое;
  • из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Зайцево.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска 11 апреля понесли большие потери. Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения.

Кроме того, противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

Добавим также, накануне в МИД России заявили, что от итогов выборов 2019 в Украине зависит судьба нормандского формата по урегулированию на Донбассе.

На Донбассе обстрел коммунальщиков сорвал ремонт водовода Боевики обстреляли поселок в Донецкой области
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь