На Донбассе в пятницу погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Еще один военнослужащий ООС получил ранения

В пятницу, 24 мая 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское на Донецком направлении.

На Луганском направлении боевики из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила, что вооруженные формирования Российской Федерации наращивают огневые и оборонительные позиции в районе населенного пункта Петровское на оккупированной части Донбасса.

Ранее, в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что на оккупированной территории Донбасса боевики не пропускают учащихся с неподконтрольных территорий для сдачи экзаменов.