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На Донбассе за пять лет погибли более 200 бойцов Нацгвардии

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Военнослужащие Нацгвардии погибли в зоне проведения АТО, ООС и во время несения боевой службы в Украине.

В Украине за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил командующий Нацгвардии Украины Николай Балан, информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Более 200 военнослужащих Нацгвардии погибли в зоне проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и во время несения боевой службы в Украине.

"В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих погибших при исполнении служебных обязанностей - в зоне проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и во время несения боевой службы на территории государства", - сказал Балан.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 455 полицейских. По его словам, за годы независимости страны при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель.

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