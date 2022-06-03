На Донбассе продолжаются бои: украинцы отбили 9 атак врага

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 атак врага. На одной локации еще продолжается бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.
Наши воины наносят русским захватчикам потери в живой силе и технике.
За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:1 танк; 1 артиллерийскую систему; 6 боевых бронированных машин; 2 специальные бронированные автомобили; 3 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".
Напомним, украинские военные выбили российских оккупантов из части улиц Северодонецка. Сейчас под контролем россиян остается около половины города.
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