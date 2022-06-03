На Донбасі тривають бої: українці відбили 9 атак ворога

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. На одній локації ще триває бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
Наші воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:1 танк; 1 артилерійську систему; 6 бойових броньованих машин; 2 спеціальні броньовані автомобілі; 3 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".
Нагадаємо, українські військові вибили російських окупантів з частини вулиць Сєвєродонецька. Наразі під контролем росіян залишається близько половини міста.
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