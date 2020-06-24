На линии разведения войск сегодня без обстрелов

Согласно источниками в Офисе президента, такая ситуация впервые за 5 лет
На Донбассе продолжается разведение войск. По состоянию на 24 июня разведения войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Об этом сообщает штаб ООС.
На территориях разведение войск обстрелов не происходило. Согласно анонимным источникам в Офисе президента, такая ситуация впервые за 5 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что обстановка на Донбассе в течение прошлых суток, 23 июня, не была спокойной, и все же количество обстрелов со стороны боевиков снизилась. Потерь в составе операции Объединенных сил не зафиксировано.
Вчера пограничники в Донецкой области возле контрольно-пропускного пункта "Березовое-2" задержали боевика - ефрейтора незаконных вооруженных формирований.
Автор: РБК-Украина