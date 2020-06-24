На лінії розведення військ сьогодні без обстрілів

Згідно з джерелами в Офісі президента, така ситуація вперше за 5 років
На Донбасі продовжується розведення військ. Станом на 24 червня розведення військ та розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
Про це повідомляє штаб ООС.
На територіях розведення військ обстрілів не відбувалось. Згідно з анонімним джерелом в Офісі президента, така ситуація вперше за 5 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обстановка на Донбасі протягом минулої доби, 23 червня, не була спокійною, та все ж кількість обстрілів з боку бойовиків знизилась. Втрат у складі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Вчора прикордонники у Донецькій області біля контрольно-пропускного пункту "Березове-2" затримали бойовика - єфрейтора незаконних збройних формувань.
Автор: РБК-Україна