На Донбассе пресекли незаконное производство горюче-смазочных материалов, - ООС

Были изъяты 94 тонны горюче-смазочных материалов

Правоохранители из состава Объединенных сил пресекли незаконное производство горюче-смазочных материалов в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ООС в своем Facebook.

Указано, что на предприятии ООО "М", расположенном в районе проведения ООС, сотрудники спецподразделения ГФС совместно с работниками СБУ провели следственные действия.

"Правоохранители провели обыск офисных помещений и производственных мощностей. В ходе работы установлен факт незаконного производства горюче-смазочных материалов с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое их производство", - сказано в сообщении.

Фото: завод

Кроме того, во время обыска силовики обнаружили и изъяли черновую документацию, компьютерную технику, 94 тонны горюче-смазочных материалов и имущественный комплекс с линией производства горюче-смазочных материалов.

"Общая ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 12,5 млн гривен. По результатам проведенных мероприятий вышеуказанные товарно-материальные ценности изъяты и переданы на ответственное хранение до принятия законного решения", - добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак освободил причастных к хищению топлива в Одессе должностных лиц.

Как писало РБК-Украина, Министерство обороны Украины будет тщательно проверять качество топлива, которое поставляется военным в зону боевых действий на Донбассе.