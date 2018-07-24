Минобороны берется за проверку качества топлива в зоне боевых действий

Будут установлены специальные комиссии, которые будут проверять базы и военные части

Министерство обороны Украины будет тщательно проверять качество топлива, которое поставляется военным в зону боевых действий на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, полковник Дмитрий Марченко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Министерство обороны будет продолжать контрольные мероприятия по проверке подразделений... Будут установлены специальные комиссии, которые будут проверять не только базы, но и военные части", - сообщил он.

В частности, по словам Марченко, будут проводиться проверки в отношении ненадлежащего качества горючего, которое находится в зоне проведения боевых действий.

"Будут выезжать группы, делать отборы топлива и проверять его качество", - сказал Марченко.

Напомним, в марте председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщил, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может вынести решение в деле о злоупотреблении на рынке топлива летом 2018 года.