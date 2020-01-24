На Донбассе предотвратили взрыв на железнодорожной станции

Фото: взрывчатка (facebook.com/UA.KyivPolice)

Взрывоопасную находку разминировали

Бойцы полка "Киев" предотвратили взрыв на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции в Facebook.

Как сообщается, в ходе патрулирования территории возле вокзала правоохранители обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей.

"Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал", - говорится в сообщении.

Место происшествия полицейские немедленно огородили и взяли под охрану, а для обезвреживания опасной находки вызвали сотрудников ГСЧС.

"После тщательного изучения предметов работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Донбассе в районе населенного пункта Талаковка во время выполнения специальных задач мобильная группа Национальной гвардии Украины обнаружила тайник с боеприпасами. На обочине дороги нацгвадейцами была обнаружена пневматическая шина, внутри которой был спрятан полиэтиленовый пакет с гранатой РГД-5, 1 с запалом УЗРГМ - 2 и боеприпасами к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.