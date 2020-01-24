ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе предотвратили взрыв на железнодорожной станции

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 17:37
На Донбассе предотвратили взрыв на железнодорожной станции
Фото: взрывчатка (facebook.com/UA.KyivPolice)

Взрывоопасную находку разминировали

Бойцы полка "Киев" предотвратили взрыв на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции в Facebook.

Как сообщается, в ходе патрулирования территории возле вокзала правоохранители обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей.

"Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал", - говорится в сообщении.

Место происшествия полицейские немедленно огородили и взяли под охрану, а для обезвреживания опасной находки вызвали сотрудников ГСЧС.

"После тщательного изучения предметов работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Донбассе в районе населенного пункта Талаковка во время выполнения специальных задач мобильная группа Национальной гвардии Украины обнаружила тайник с боеприпасами. На обочине дороги нацгвадейцами была обнаружена пневматическая шина, внутри которой был спрятан полиэтиленовый пакет с гранатой РГД-5, 1 с запалом УЗРГМ - 2 и боеприпасами к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.

США в годовщину обстрела Мариуполя призвали РФ прекратить огонь на Донбассе На Донбассе ранение получил один украинский военный
Новости Украины Донбасспроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь