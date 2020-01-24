На Донбасі запобігли вибуху на залізничній станції

Фото: вибухівка (facebook.com/UA.KyivPolice)

Вибухонебезпечну знахідку розмінували

Бійці полку "Київ" запобігли вибуху на залізничній станції селища Верхнеторецьке в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції у Facebook.

Як повідомляється, в ході патрулювання території біля вокзалу правоохоронці виявили підозрілий пристрій з декількох металевих модулів.

"Невстановлені контейнери з речовиною, схожою на пластид, лежали неподалік від головного входу на вокзал", - йдеться в повідомленні.

Місце події поліцейські негайно огородили та взяли під охорону, а для знешкодження небезпечної знахідки викликали співробітників ДСНС.

"Після ретельного вивчення предметів працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування, під час якого під модулями додатково виявили 30-мм артилерійський снаряд, після чого всі вилучили для подальшого знешкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Донбасі в районі населеного пункту Талаківка під час виконання спеціальних завдань мобільна група Національної гвардії України виявила схованку з боєприпасами. На узбіччі дороги нацгвардійцями була виявлена пневматична шина, всередині якої був схований поліетиленовий пакет з гранатою РГД-5, 1 з запалом УЗРГМ - 2, і боєприпасів до стрілецької зброї калібру 5,45 мм.