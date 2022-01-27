UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе на позиции ВСУ пытались проникнуть диверсанты

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 27 января, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В Луганской области вблизи к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины была зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск.

Из-за решительности и бдительности украинских военных боевики отказались от своих намерений и отступили на временно оккупированную территорию.

В штабе сообщили, что благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 26 января, на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС