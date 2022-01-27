На Донбассе на позиции ВСУ пытались проникнуть диверсанты

В четверг, 27 января, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В Луганской области вблизи к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины была зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск.
Из-за решительности и бдительности украинских военных боевики отказались от своих намерений и отступили на временно оккупированную территорию.
В штабе сообщили, что благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение минувших суток, 26 января, на Донбассе сохранялся режим "тишины".