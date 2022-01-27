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На Донбасі на позиції ЗСУ намагалися проникнути диверсанти

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 27 січня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У Луганській області поблизу до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України була зафіксована спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи окупаційних військ.

Через рішучість і пильність українських військових бойовики відмовилися від своїх намірів і відступили на тимчасово окуповану територію.

У штабі повідомили, що завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися колишніми.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 січня, на Донбасі зберігався режим "тиші".

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