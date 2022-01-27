На Донбасі на позиції ЗСУ намагалися проникнути диверсанти

У Луганській області поблизу до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України була зафіксована спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи окупаційних військ.

Через рішучість і пильність українських військових бойовики відмовилися від своїх намірів і відступили на тимчасово окуповану територію.

У штабі повідомили, що завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися колишніми.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.