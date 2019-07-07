На Донбассе пострадали пятеро украинских военных

На Донбассе 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирование. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 8 раз боевики осуществляли обстрелы с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе Широкиного, Лебединского, Марьинки, Паврополя, Богдановки, Водяного, Гнутового, Старогнатовки, Красногоровки, Хутора Свободного, Пищевика, Новотошковского, Новолуганского, Южного, Светлодарска. По данным разведки 6 июля трех оккупантов было уничтожено.

С начала текущих суток, 7 июля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Широкиного, Новолуганского, Новоалександровки и Золотого-4.

Напомним, 5 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали шестеро украинских военнослужащих.

Ранее РБК-Украина писало, что по сообщению украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, наблюдатели зафиксировали на окраине оккупированного населенного пункта Патриотическое следы от разрыва снарядов 122-го калибра и повреждения зданий в результате разлета осколков.