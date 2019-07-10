На Донбасі постраждали дев'ятеро українських військових

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Всього бойовики за добу 27 разів порушили перемир'я

На Донбасі 9 липня збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо - бойове травмування. Про це йдеться у повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 11 разів бойовики використали заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися поблизу Широкиного, Ломакиного, Водяного, Новомихайлівки,Пісок, Новотроїцького, Пищевика, Чермалика, а також поблизу Травневого, Новолуганського, Зайцевого, Новгородського. За даними розвідки 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Так, обстріли були зафіксовані поблизу Мар'їнки, Кримського, Причепилівки та Новотошківського.

Нагадаємо, вночі 8 липня у Донецькій області під обстріл російських окупантів потрапив населений пункт Водяне .

Раніше повідомлялося, що на Донбасі зросли випадки підривів на невстановлених вибухових пристроях (НВП) людей та техніки у районах, розташованих поза межами ведення бойових дій.