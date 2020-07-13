На Донбассе пострадали 6 украинских военных

На Донбассе 12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь неподалеку от Новотошковского, Крымского, Орехово. Также боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Хутора Вольного и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь около Авдеевки, Опытного, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные применили штатное вооружение.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование. Все украинские защитники доставлены в медицинские учреждения, где им оказана необходимая помощь врачей", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 12 июля украинские военные уничтожили 3 боевиков и по меньшей мере 8 ранили.

Также, в минувшие сутки вооруженные формирования РФ со стороны Спартака из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов обстреляли жилые дома в Авдеевке.

"В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредило окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Каменки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Напомним, в субботу, 11 июля, вооруженные формирования России на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских военнослужащих.