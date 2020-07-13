На Донбасі постраждали 6 українських військових

На Донбасі 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів 5 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь неподалік Новотошківського, Кримського, Оріхового. Також бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Хутора Вільного та Луганського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь поблизу Авдіївки, Опитного, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої.

У відповідь на обстріли бойовиків українські військові застосували штатне озброєння.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 5 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів", - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки, 12 липня українські військові знищили 3 бойовиків та щонайменше 8 поранили.

Також, минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів обстріляли житлові будинки в Авдіївці.

"Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив в дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає", - повідомили у штабі ООС.

З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Кам’янки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Нагадаємо, у суботу, 11 липня, збройні формування Росії на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, поранено троє українських військовослужбовців.