На Донбассе пострадал украинский военный

На Донбассе за прошедшие сутки, 9 октября, в результате обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военный из состава операции Объединенных сил. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм", - отметили в ООС.

Противник вел вогоньпо оборонительных пунктах украинских сил вблизи Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Новолуганского, Золотого, Гладосового, Майорска, Крымского, Авдеевки, Новозвановки.

От начала четверга, 10 октября, по состоянию на 7 утра боевики трижды нарушили режим прекращения огня неподалеку Новотроицкого и Пищевика. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдений зафиксировала более 500 взрывов в течение суток.