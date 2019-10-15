ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі в понеділок поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 07:13
На Донбасі в понеділок поранений український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього бойовики за добу 21 раз порушив перемир'я

На Донбасі протягом минулої доби, 14 жовтня, унаслідок обстрілів бойовиків поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися поблизу Новотроїцького, Водяного, Лебединського, Новогнатівки, Пищевика, Опитного, Новолуганського, Луганського, Золотого, Кримського, Хутора Вільного.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню - неподалік Новотроїцького, Пищевика, Павлополя.

Крім того, було зафіксовано ворожий обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, біля Золотого-4.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Раніше заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 11 жовтня, контрольовані Росією бойовики запустили білі сигнальні ракети в районі Золотого та Петрівського, демонструючи готовність до початку розведення сил та засобів. Однак окупанти не отримали відповіді від українських військових.

На Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів У ТКГ пояснили ситуацію з розведенням сил в Золотому та Петрівському
Новини України Донбасраненые
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся