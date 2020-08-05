На Донбассе с полудня не нарушали перемирие

С начала 5 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны оккупационных сил. Пророссийские боевики из гранатомета обстреляли Шумы.

Об этом говорится в сводке командования ООС.

На остальных участках фронта сегодня сохраняется режим прекращения огня. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации противника не открывали.

"Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе.

В результате вражеского обстрела ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Напомним, вчера под обстрелы попадали украинские позиции вблизи Песков, Майорского и Луганского.

При этом разведка фиксирует поставки российского вооружения боевикам на Донбассе.