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На Донбассе получил ранения военный

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Донбасс, Понедельник 07 февраля 2022 17:20
На Донбассе получил ранения военный Фото: На Донбассе получил ранения военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 7 февраля, вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован недалеко от Песков. Боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, пророссийские оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Пивденного из стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, за минувшие сутки, 6 февраля, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 5 февраля на Донбассе в результате обстрелов российских наемников получили ранения двое военных.

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