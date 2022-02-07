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На Донбасі отримав поранення військовий

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Донбас, Понеділок 07 лютого 2022 17:20
На Донбасі отримав поранення військовий Фото: на Донбасі отримав поранення військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 7 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від Пісків. Бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, проросійські окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Південного зі стрілецької зброї.

"В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, 5 лютого на Донбасі внаслідок обстрілів російських найманців отримали поранення двоє військових.

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