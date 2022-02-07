На Донбасі отримав поранення військовий

У понеділок, 7 лютого, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook .

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від Пісків. Бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, проросійські окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Південного зі стрілецької зброї.

"В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ.