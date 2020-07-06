На Донбассе из-за обстрела ранен украинский военный

Сегодня, 6 июля, боевики на Донбассе из тяжелого вооружения обстреляли позиции ООС. Вследствие обстрелов ранения получил украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается, вооруженные формирования Российской Федерации вели минометный обстрел калибра 120 мм по позициям украинских военных вблизи Верхнеторецкого. В результате чего одна мина разорвалась возле военнослужащего ВСУ и ранила его.

Солдата оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

В ведомстве отметили, что такие действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что они целенаправленно нарушают режим прекращения огня и не хотят придерживаться мирных договоренностей.

Напомним, за минувшие сутки, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, в субботу боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный.