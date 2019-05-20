На Донбассе получил ранения украинский военный

За прошедшие сутки, 19 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики дважды применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 100 мм и минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Троицкого, Паврополя, Чермалика, Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Водяного, Новогригорьевки. Также стреляли вблизи населенного пункта Золотое-4, Новгородское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен", - говорится в сообщеннии.

Также сообщается, что от начала текущих суток 20 мая враг дважды обстрелял позиции сил ООС вблизи Гнутового и Старогнатовки. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, предыдущей эпохи, 18 мая 2019, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Боевики применяли артиллерийские системы калибров 122 и 152 мм.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила об обстреле российско-оккупационными войсками жилых домов в населенном пункте Золотое на Донбассе.