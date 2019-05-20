На Донбасі отримав поранення український військовий

Протягом минулої доби, 19 травня, збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що двічі бойовики застосовували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 100 мм та міномети калібру 82 мм. Ворог також обстрілював з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі Троїцького, Павропіля, Чермалика, Мар'їнки, Красногорівки, Лебединського, Авдіївки, Водяного, Новогригорівки. Також стріляли

поблизу населеного пункту Золоте-4, Новгородське.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 19 травня одного окупанта було знищено, ще одного - поранено", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби 20 травня ворог двічі обстріляв позиції сил ООС поблизу Гнутового та Старогнатівки. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, попередньої доби, 18 травня 2019, в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі четверо українських військових отримали поранення. Бойовики застосовували артилерійські системи калібрів 122 та 152 мм.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила про обстріл російсько-окупаційними військами житлових будинків в населеному пункті Золоте на Донбасі.