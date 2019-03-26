На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий

С начала текущих суток на Донбасы зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Сообщается, что в настоящее время военнослужащий получает необходимую помощь в медицинском учреждении. Его состояние здоровья - удовлетворительное.

Как отмечается, с 06:15 российские оккупанты вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения Объединенных сил "адекватно принудили врага к дальнейшему соблюдению режима тишины".

Кроме этого, около 08:00 утра противник дважды вел обстрелы защитников Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия, и после 10:15 применил крупнокалиберные пулеметы по защитникам Красногоровки.

С 11:10, в течение 20 минут, враг совершил обстрел защитников Крымского. По направлению села Желобок оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра и вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в результате обстрелов боевиков в сторону украинских позиций за прошедшие сутки, 25 марта, двое бойцов операции Объединенных сил получили ранения.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы двух школ, которые совершили боевики на Донбассе.