UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе получил осколочное ранение украинский военный

Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 31 июля, на Донбассе во время обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации осколочное ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки ′′Восток", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина отправили в медучреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Как уточняется, о действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 31 июля пророссийские боевики два раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС