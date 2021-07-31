На Донбассе получил осколочное ранение украинский военный

В субботу, 31 июля, на Донбассе во время обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации осколочное ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток" .

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки ′′Восток", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина отправили в медучреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Как уточняется, о действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).