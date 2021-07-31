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На Донбасі отримав осколкове поранення український військовий

Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 31 липня, на Донбасі під час обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Збройні формування РФ порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС отримав осколкове поранення. Після надання медичної допомоги воїна відправили до медзакладу. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Як уточнюється, про дії бойовиків повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 31 липня проросійські бойовики два рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі.

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