На Донбасі загинуло двоє військових, 12 поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь

У районі проведення операції Об’єднаних сил 7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, загинуло двоє військових, 7 поранено, 5 зазнали бойових травм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював українські позиції із застосуванням забороненої Мінськими угодами артилерії та мінометів калібру 120 мм, а також - із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Новоселівки Другої, Павлополя, Водяного, Новоолександрівки Другої, Мар'їнки, а також біля Новогригорівки, Гнутового, Миколаївки та Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів: біля Новолуганського, Станиці Луганської, Кримського, Травневого та Зайцева.

Зазначається, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки, 6 червня двох окупантів було знищено та ще одного поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз - у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" поблизу населеного пункту Широкине.

Нагадаємо, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон сумнівається в тому, що миротворча місія ООН може бути введена на територію окремих районів Донецької та Луганської областей.