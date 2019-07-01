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На Донбасі загинули двоє військовослужбовців

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 19:39
На Донбасі загинули двоє військовослужбовців
Ілюстративне фото (ООС)

Двоє військових отримали поранення

На Донбасі від початку доби ворог 1 липня десять разів порушив режим припинення вогню, двоє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу населеного пункту Водяне, поряд Авдіївки, околиці Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу Новоолександрівки, околиці Новолуганського, неподалік Зайцево, в районі населеного пункту Луганське.

Внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє отримали поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців операції Об'єднаних сил - отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що в результаті отриманих травм помер другий військовий медик.

Крім того, за добу 30 липня постраждалих і загиблих в результаті обстрілу бойовиків не було. Однак, незаконні формування Російської Федерації скоїли 23 обстрілу по позиціях українських військових.

Бойовики на Донбасі продовжують обстріли з забороненого Мінськом озброєння На Донбасі від початку доби зафіксовано 15 обстрілів
Теми: Новини ООС
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