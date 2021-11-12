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На Донбассе погибли двое украинских военных

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 12 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на взрывчатке погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов разных систем.

При этом в направлении Попасной российско-оккупационные войска совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации и заставили российских наемников прекратить обстрел.

Напомним, за минувшие сутки, 11 ноября, на Донбассе в результате обстрелов получил ранение украинский военный.

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Донбасс