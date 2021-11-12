На Донбасі загинули двоє українських військових

"В результаті підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

При цьому в напрямку Попасної російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації і змусили російських найманців припинити обстріл.