На Донбасі загинули двоє українських військових

У п'ятницю, 12 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті підриву на вибухівці загинули двоє українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"В результаті підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
При цьому в напрямку Попасної російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації і змусили російських найманців припинити обстріл.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.