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Боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Пятница 12 ноября 2021 07:22
Боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный Фото: боевики на Донбассе 13 раз нарушили "тишину" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 11 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Четыре из них были осуществлены с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

По нашим позициям возле Марьинки оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 12 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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