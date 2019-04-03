На Донбассе погибли двое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил 2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений, погибли двое и ранены двое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было осуществлено восемь обстрелов: в районе населенного пункта Верхнеторецкое, возле села Широкино, города Авдеевка, возле Гнутово и Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз: в районе населенного пункта Новозвановка, города Попасная и вблизи села Катериновка.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", - отмечают в штабе.

По данным разведки, 2 апреля ответным огнем трое оккупантов были уничтожены, восемь ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий 1 апреля 2019 года ранены трое украинских военных.